Avec le redoux, la Ville s’attaque à ses trottoirs glacés

Le redoux a permis à la Ville de Montréal de s’attaquer à ses fameux trottoirs de type « casse-gueule ». Des opérateurs de chenillettes ont gratté, samedi, des kilomètres de trottoirs qui avaient des allures de patinoires depuis une semaine.

La Ville confirme que l’opération se poursuivra dimanche puisque la météo se veut encore clémente.

Les trottoirs des grandes artères avaient été préalablement déglacés, mais ceux des plus petites rues étaient encore souvent recouverts d’une couche de glace qui obligeait les piétons à redoubler de vigilance. Un problème également pour les automobilistes, puisque des amoncellements de neige se sont transformés en glace, condamnant du même coup de nombreuses places de stationnement.

La Ville rappelle qu’elle a plus de 6000 km de trottoirs sur l’île de Montréal; cela représente 24 fois la distance entre Montréal et Québec. Annuellement, elle épand 150 000 tonnes d’abrasifs par hiver. Uniquement en ce qui a trait à l’épandage de sel et de petites roches, Montréal investit environ 30 M$ par année.