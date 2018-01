De la glace fracasse son pare-brise

« Et bang, ça a frappé, se souvient-elle. Le pare-brise s’est complètement fissuré sur le coup et le rétroviseur intérieur a volé sur la banquette d’en arrière. »

« Ma chienne était en arrière, et quand j’ai voulu me retourner pour voir si elle était correcte, j’ai senti le verre entrer dans mes cuisses, dit-elle. Je ne pouvais pas bouger mes mains sur le volant, qui était aussi plein de poussière de verre. »

« Tantôt, quand je suis allée à l’épicerie, j’ai vu une dame qui sortait de sa voiture, et son toit était plein de glace, raconte-t-elle. Je me suis arrêtée pour lui dire que c’était super dangereux. »

« Il faut dégager le véhicule le plus possible : pas seulement les vitres, mais aussi le capot et la toiture. De la neige ou de la glace qui reste sur votre véhicule, ça vous empêche d’avoir une vision optimale dans vos rétroviseurs, mais ça peut aussi se détacher et provoquer des collisions », explique le directeur des affaires publiques, Philippe St-Pierre.