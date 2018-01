Des parasites en souvenir de Punta Cana

WINDSOR, Ontario – Un voyage dans les Caraïbes a tourné au cauchemar pour Eddie Zytner et Katie Stephens, un jeune couple de Windsor, en Ontario, qui sont rentrés à la maison avec les pieds infestés de parasites.

«J’ai une douzaine de vers dans les pieds, tout comme Katie. Ça me rend un peu malade d’y penser», a raconté M. Zytner, vendredi au «National Post».

«C’est assez dégoûtant d’avoir quelque chose de vivant dans son corps qui ne devrait pas y être», a ajouté Mme Stephens.

Eddie Zytner, 25 ans, et Katie Stephens, 22 ans, souffrent de larva migrans cutanée, aussi appelée larbish ou dermatite vermineuse rampante.

Cette maladie se contracte généralement dans les lieux tropicaux, en marchant pieds nus dans le sable ou sur un sol humide. Les larves d’une grosseur microscopique pénètrent dans l’organisme par la peau.

M. Zytner a indiqué au «National Post» que sa copine et lui ont marché pieds nus sur la plage dès le premier jour de leur semaine de vacances dans un complexe touristique de Punta Cana, en République dominicaine.

À leur retour à Windsor, le 18 janvier, l’état de leurs pieds s’est détérioré rapidement. «Les démangeaisons étaient insupportables. On se grattait sans arrêt», a raconté M. Zytner au quotidien torontois.

De l’enflure, des cloques et des marques rouges créées par les déplacements des vers sous la peau sont alors apparues. Ils ne pouvaient plus porter de chaussettes ni de souliers, et avaient besoin d’aide pour marcher. Après quelques visites à l’hôpital, ils ont finalement eu un diagnostic le 22 janvier.

Les démarches ont été compliquées pour obtenir le médicament traitant la maladie, qui est interdit de vente au Canada. La demande du couple pour avoir droit à la médication a été refusée par Santé Canada, qui estimait que leur cas n’était pas assez sévère. Ils se sont finalement procuré le médicament aux États-Unis.

Eddie Zytner et Katie Stephens récupèrent tranquillement, mais ils ont besoin de béquilles pour se déplacer. La guérison prendra quelques semaines, mais les dommages cutanés pourraient rester pendant des mois.