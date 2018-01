Hausse de taxes à Montréal: l’administration Plante doit «vivre avec» ses choix, dit Denis Coderre

MONTRÉAL – L'ex-maire de Montréal Denis Coderre, qui a été publiquement invisible depuis sa défaite il y a près de trois mois, a pour la première fois commenté l'actualité municipale montréalaise, samedi, en déclarant «qu'il ne voulait pas jouer à la belle-mère».

M. Coderre qui prenait part aux funérailles du père Emmett Johns «Pops» a été questionné par TVA Nouvelles sur le budget de Valérie Plante et les hausses de taxes contestées que sa successeure a imposées aux Montréalais. Denis Coderre a indiqué que les citoyens avaient fait un choix et qu'ils devaient maintenant vivre avec.

«Ah! moi je ne suis pas élu. Les gens, quand ils sont au pouvoir, doivent prendre leurs décisions, ils doivent s'assumer et vivre avec. Moi je sais que tout ce qu'on a fait dans le passé, on l'a bien fait. J'ai dit que je ne jouerais pas à la belle-mère.

Ce sont les gens qui prennent les décisions, ils doivent vivre avec. Dans la vie, on ne met pas la faute sur les autres, on prend ses responsabilités.»

Gérald Tremblay réagit

L'ancien maire de Montréal Gérald Tremblay assistait aussi aux funérailles d'Emmett Johns «Pops» samedi.

«Ce n'est pas facile le monde politique et on a des problèmes importants à relever à Montréal encore. Nous avons été la première administration à investir dans les infrastructures. Nous avons mis en place la taxe de l'eau en 2003. Si on veut une ville d'avenir, une ville prospère, il faut absolument poser des gestes qui sont courageux. Valérie Plante a décidé d'agir en fonction de ses valeurs, de ses objectifs, de poser ces gestes et il faut le respecter. Il faut lui donner la chance, elle a encore quatre ans pour gérer une ville qui n'est pas facile à gérer», a dit M. Tremblay.

Questionné sur l'annulation de son budget en 2005, il a répondu: «Les contextes ne sont jamais les mêmes, les contextes sont différents, chaque personne vit son contexte dans son milieu et prend les décisions qu'elle croit responsables pour l'avenir de la métropole. C'est certain qu'on a toujours un intérêt pour la métropole du Québec, on ne peut pas passer 11 ans de sa vie au municipal et un autre 10 ans au provincial sans avoir à cœur la réussite de la métropole.»