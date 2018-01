Lisée demeure confiant malgré tout

SAINT-HYACINTHE | Le chef péquiste Jean-François Lisée se « réjouit » des résultats du plus récent sondage Léger, même si sa formation politique demeure bonne troisième dans les intentions de vote des électeurs.

À neuf mois des élections, un coup de sonde dont les résultats ont été publiés samedi matin dans Le Devoir place la Coalition avenir Québec (CAQ) en position de tête avec 39 % des intentions de vote, soit un gain de 3 % par rapport à décembre dernier.

Selon ce sondage, si des élections avaient eu lieu samedi, le parti de François Legault aurait formé un gouvernement majoritaire, appuyé par 46 % de l’électorat francophone.

Le Parti libéral du Québec, qui dégringole à 28 % des intentions de vote – une baisse de quatre points par rapport au mois dernier, son résultat le plus faible depuis les dernières élections –, se serait retrouvé du côté de l’opposition officielle.

Le Parti québécois marque un seul point de plus qu’avant les Fêtes, pour atteindre 20 %, alors que Québec solidaire perd deux points pour fermer la marche à 9 %.

Une pente à remonter pour le PQ

Qu’à cela ne tienne, le chef péquiste se sent malgré tout en phase avec les priorités et les valeurs des Québécois, qui, dans le sondage, préfèrent majoritairement (66 %) un réinvestissement en santé, en éducation, pour les familles, les enfants et les aînés avant une baisse d’impôts (34 %).

« On est au diapason des deux tiers des Québécois, moi, ça me réjouit », a commenté Jean-François Lisée, samedi matin, à son arrivée au Centre de congrès de Saint-Hyacinthe, où se termine dimanche le Conseil national du Parti québécois.

La présidente du Parti québécois, Gabrielle Lemieux, croit que sa formation politique continuera de remonter la pente d’ici le prochain scrutin.

« La baisse est non seulement terminée, mais elle est derrière nous, parce qu’on remonte légèrement dans les sondages. Je pense que plus les gens vont nous voir aller [...], mieux les sondages vont être. »

M. Lisée croit aussi que plus les électeurs en apprendront sur le programme de la CAQ, plus ils réaliseront à quel point le parti de François Legault est un « risque » pour les services publics, selon lui.

« Un État fort »

C’est d’ailleurs avec un ton et une approche quasi pédagogique que M. Lisée s’est adressé à ses militants, le temps d’un discours qui a suscité presque moins d’enthousiasme que l’allocution prononcée avant lui par l’ex-présidente de la FIQ, Régine Laurent.

Moussant les thèmes mis de l’avant dans les récentes publicités diffusées par son parti, M. Lisée a répété que mieux vaut un État « au gym », « un État fort pour réussir l’indépendance » qu’un État « au régime ».

Résultats

Chez les francophones

Coalition avenir Québec : 46 %

Parti québécois : 23 %

Parti libéral du Québec : 19 %

Québec solidaire : 9 %

Région métropolitaine de Montréal

Parti libéral du Québec : 34 %

Coalition avenir Québec : 32 %

Parti québécois : 18 %

Québec solidaire : 11 %

Région métropolitaine de Québec

Coalition avenir Québec : 53 %

Parti libéral du Québec : 22 %

Parti québécois : 15 %

Québec solidaire : 9 %

*Les pourcentages sont établis après répartition

Méthodologie du sondage Léger-Le Devoir

Sondage web effectué du 22 au 24 janvier 2018 auprès de 983 Québécois, âgés de 18 ans ou plus et ayant le droit de vote au Québec. Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 983 répondants aurait une marge d’erreur de +/- 3,1 %, et ce, 19 fois sur 20.