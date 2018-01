L'administration Plante fait son mea culpa

Les villes doivent s’adapter à la réalité hivernale et l'administration Plante a reconnu dimanche que Montréal devra faire mieux concernant le chargement de la neige et le déglaçage.

Même la mairesse de Montréal n'y a pas échappé et a chuté dimanche. «J’ai glissé ce matin sur un trottoir. Comme quoi les abrasifs, on en a mis beaucoup, mais il en faut encore davantage», a-t-elle avoué.

Le chargement de la neige commençant dimanche soir a d’ailleurs été décrété sur le tard. Jean-François Parenteau, responsable du dossier, l’a admis et s'en est excusé sur Twitter.

«Le redoux n’est pas aussi grand et l’accumulation prévue lundi n’est plus au rendez-vous. À postériori nous aurions pu décréter avant. Ce fut un mauvais choix de ma part et je m’en excuse», a-t-il écrit samedi soir.

«Je pense que ça démontre surtout que monsieur Parenteau est conscient de l'impact sur la population [...] il a tout à fait toute ma confiance», a déclaré la mairesse Plante.

La Ville avait l’intention de laisser fondre la neige et la glace accumulées grâce aux températures plus clémentes prévues samedi, mais dimanche matin, les trottoirs et les routes étaient toujours glissants.

«Les prévisions météo qui étaient annoncées parlaient d’un redoux qui nous aurait permis de ne pas nécessairement faire un chargement qui, je le rappelle, coûte 15 millions de dollars», a-t-elle précisé.

La cinquième opération de chargement de neige depuis le début de l’hiver a commencé à 19 h dimanche soir pour l’ensemble du territoire montréalais.

Montréal compte plus de 6000 km de trottoirs et 4000 km de rues.

- Avec la collaboration de Sarah Daoust-Braun