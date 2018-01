Montréal : des dizaines de citoyens rendent hommage aux victimes de la Grande mosquée

Une centaine de citoyens ainsi que la mairesse de Montréal Valérie Plante se sont réunis dimanche pour commémorer la mémoire des victimes de l’attentat à la Grande mosquée de Québec.

Le rassemblement citoyen, organisé par le Forum musulman canadien à la Place de la Gare Jean-Talon, souhaitait rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie lors de la tragédie, qui a eu lieu il y a bientôt un an. Ses organisateurs désiraient aussi lancer un appel à l’unité et au mieux vivre-ensemble, et dénoncer l’islamophobie et la discrimination.

«L’amour est plus fort que la haine», a déclaré Valérie Plante à la foule, où étaient rassemblées plusieurs familles. «Le message que je veux envoyer est que nous sommes en terre inclusive où on vit en sécurité.»

Le 29 janvier 2017, six personnes ont perdu la vie et huit personnes ont été blessées lorsqu’un homme a fait feu sur les fidèles pendant la prière à la Grande mosquée de Québec.

Plusieurs élus et organismes communautaires étaient aussi présents lors de la commémoration.

Une dizaine de rassemblements en mémoire des victimes de l’attentat ont aussi lieu dimanche à Montréal, notamment à l’Église unie Saint-James et à l’Église anglicane Saint-Georges.

Une cérémonie de commémoration officielle, organisée pour ceux qui ne pourront se déplacer à la Grande mosquée de Québec, se déroulera lundi à l’hôtel de ville de Montréal en compagnie de la mairesse.