Mosquée de Québec: rassemblement à la mémoire des victimes à Montréal

MONTRÉAL | Un rassemblement à la mémoire des victimes de l’attentat à la mosquée de Québec aura lieu à Montréal, dimanche.

Le Forum musulman canadien ainsi que plusieurs organisations communautaires du Québec organisent une commémoration du massacre, au parc de la gare Jean-Talon, à 13h. Les organisateurs veulent faire de ce rassemblement une occasion de promouvoir le vivre ensemble, l’unité, la paix sociale et la lutte contre la discrimination, l’islamophobie et la haine.

Le 29 janvier 2017, un homme a fait irruption dans la Grande Mosquée de Québec et a fait feu sur les fidèles rassemblés pour la prière. Il a tué six personnes et en a blessé huit autres.