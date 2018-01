Patrouilleurs de l’extrême

« On prône la sensibilisation et les bonnes pratiques. La sécurité est un travail 365 jours par année », mentionne la porte-parole, Marilou Perreault.

« On essaie de pousser les gens vers le gros bon sens, ajoute Mme Perreault. Si on ne se sent pas apte à conduire sa voiture, on ne l’est pas plus pour piloter une motoneige. » Elle ajoute que cela ne concerne pas uniquement l’alcool ou la drogue, mais aussi la fatigue ou les conditions météorologiques.