«Plusieurs histoires» de harcèlement sexuel murmurées à Ottawa

OTTAWA | Des femmes travaillant sur la colline parlementaire sont contraintes d’échanger entre elles des informations sur les gens à éviter en raison du harcèlement sexuel, a déploré dimanche la ministre du Travail Patty Hajdu lors d’une entrevue accordée à l’émission Question’s Period à CTV.

La ministre a tenu ses propos alors qu'elle a été invitée à réagir à la vague de dénonciations et démissions qui a secoué le monde politique au cours de la dernière semaine. Coup sur coup, le ministre libéral des Sports et des Personnes handicapées Kent Hehr, le chef du Parti progressiste conservateur de l'Ontario Patrick Brown et son homologue en Nouvelle-Écosse, Jamie Baillie, ont dû démissionner en raison d'allégations de comportements sexuels inappropriés.

«Je parle à plusieurs membres du personnel, dont plusieurs qui sont jeunes. J'entends des histoires sur un réseau où les femmes parlent entre elles des gens à éviter», a confié Mme Hajdu dimanche.

Selon la ministre, le milieu politique est propice au harcèlement sexuel, puisque des gens avec beaucoup de pouvoir y côtoient quotidiennement des employés avec peu de pouvoir.

L'élue espère que les choses changeront avec le projet de loi C-65, qui prévoit que les membres du personnel politique soient traités comme les autres employés fédéraux. Il leur serait ainsi plus facile de dénoncer des comportements répréhensibles, a-t-elle fait valoir.