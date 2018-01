Simon Gagné comme ambassadeur de Québec

WASHINGTON | Régis Labeaume veut faire davantage d’affaires avec Philadelphie. Et il pourra compter sur le hockeyeur Simon Gagné comme facilitateur pour ouvrir des portes aux entreprises de Québec.

L’ex-joueur de la Ligue nationale de hockey, natif de Sainte-Foy, est une vedette à Philadelphie, où il a joué avec les Flyers pendant plusieurs fructueuses saisons. Le maire de l’endroit, Jim Kenney, est d’ailleurs un fervent partisan de hockey.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a profité de son passage à la US Conference of Mayors, cette semaine, à Washington, pour négocier un futur partenariat avec la ville de l’amour fraternel.

Les deux hommes se sont d’ailleurs entendus comme larrons en foire lors de leur rencontre, où il a été question de hockey, de football, de patrimoine, de biotechnologie et de musique classique.

« On veut faire des affaires ensemble. J’ai parlé à Simon Gagné et il est prêt à venir pour agir comme facilitateur », a indiqué M. Labeaume. « Il est tellement connu à Philadelphie, c’est sûr que ça va aider. En plus, c’est un homme d’affaires lui-même. »

Photo courtoisie

Rencontre en septembre

Une première rencontre entre les deux villes doit se tenir en septembre, afin de ratifier l’entente de collaboration. Il n’est pas déterminé encore si c’est M. Kenney ou M. Labeaume qui fera le déplacement.

Mais déjà, les deux villes ont identifié plusieurs points qu’elles ont en commun.

Philadelphie et Québec sont les seules villes en Amérique du Nord, avec San Antonio, à faire partie de l’Organisation des villes du patrimoine mondial. « Philadelphie veut travailler avec nous dans le patrimoine. »

Le maire voudrait aussi organiser des échanges. Il pense entre autres à des collaborations de type culturel. Des approches seront faites pour que le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin, qui mène l’Orchestre de Philadelphie, puisse faire un échange avec le chef de l’Orchestre symphonique de Québec.

Biotechnologies

Les deux villes ont aussi un intérêt commun pour les biotechnologies. D’ailleurs, la convention BIO, le plus gros congrès des biosciences industrielles au monde, s’arrêtera à Philadelphie cette année. Un congrès que le maire Labeaume a déjà admis vouloir attirer à Québec.

En campagne électorale, il avait soutenu qu’il voulait positionner Québec parmi les cinq plus grands centres de recherche en sciences de la vie et en bio en Amérique du Nord afin d’amener des chercheurs de haut niveau et des capitaux dans la région.

Québec ne délaisse pas pour autant Boston, avec laquelle elle voulait accroître ses échanges, indique le maire de Québec. « Nous allons nous concentrer sur New York, Boston et Philadelphie. »