Des élèves humiliés par une employée

Mercredi dernier, elle aurait fait parader de manière humiliante un groupe d’une quinzaine d’élèves de 5e et 6e années, parce qu’elle les jugeait turbulents.

« C’est de l’intimidation. Les enfants étaient en larmes. Dans leurs yeux, on voit que les enfants ont peur de cette dame-là », raconte une employée.

Elle aurait notamment déjà attaché les pieds et les mains de deux enfants avec du ruban adhésif pendant une retenue.

À la suite de ces allégations, la Commission scolaire des Draveurs a qualifié l’incident de mercredi dernier d’une « erreur de jugement » et a décidé de retirer la responsable du service de garde de ses fonctions.

Le président du conseil d’établissement, Romain Vanhooren, estime que les parents veulent connaître rapidement les conclusions de l’enquête interne et souhaite que celle-ci porte sur l’ensemble des agissements allégués de l’employée et non seulement sur l’incident de mercredi.