Un an après la tuerie de la mosquée, ce sera soir de grand rassemblement à Québec

Il y a un an jour pour jour, un homme armé tuait six personnes et en blessait 19 autres à la Grande Mosquée de Québec.

Après trois journées chargées d'émotions, ce sera lundi le point culminant des commémorations, avec la tenue d'un grand rassemblement devant la mosquée.

La cérémonie doit commencer vers 18 h et doit durer environ 2 h.

Les premiers ministres Justin Trudeau et Philippe Couillard seront présents, tout comme les maires de Québec et Montréal, Régis Labeaume et Valérie Plante.

Une rencontre entre les familles des victimes, Philippe Couillard et Justin Trudeau doit également avoir lieu vers 17 h à l’intérieur du Centre culturel islamique de Québec. Les membres de la communauté musulmane veulent notamment réitérer leur demande que le 29 janvier soit décrété comme une journée nationale contre l’islamophobie.

« Les choses vont prendre le temps qu’il faut, explique Mohammed Labidi, président du Centre culturel islamique. Peut-être que ce sera un premier refus et après on revient à la charge. On va continuer le débat pour avoir cette journée, parce que quand même, pour cette année, le nombre de gestes islamophobes a presque doublé. »

L’événement de ce soir doit se dérouler sous forte présence policière.