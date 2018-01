Un bon samaritain sauve trois personnes des flammes à Rimouski

RIMOUSKI | Un homme qui passait par Rimouski, lundi matin, pour se rendre à Sainte-Flavie, à une demi-heure de route plus loin, peut être fier d’avoir eu le réflexe d’aller frapper à la porte d’une maison qui était la proie des flammes.

Peu avant 10 h, Alexandre Guimond roulait sur le boulevard Sainte-Anne et a aperçu une épaisse fumée provenant des combles d’une résidence et a appelé les secours.

« Quand je suis passé [...], j’ai jeté un coup d’œil, vite, vite, a raconté le bon samaritain à TVA Nouvelles. J’ai vu que ça ne venait pas de la cheminée. Ça fait que [...] j’ai tourné de bord, puis quand je suis arrivé sur le côté de la maison, j’ai vu qu’il y avait vraiment un feu [...]. Et j’ai fait le 911 pour appeler les pompiers le plus rapidement possible. »

Après avoir appelé les services d’urgence, M. Guimond s’est dit qu’il y aurait peut-être des gens à l’intérieur.

« Je n’ai pas cogné, j’ai vargé dans la porte et j’ai vu la tête du petit bonhomme s’avancer du divan. J’ai fait : “hein, il y a du monde à l’intérieur”. Ça fait que, là, je suis rentré à l’intérieur pour dire : “sortez vite, allez dans mon véhicule, il y a le feu à l’extérieur de la maison”. Ça fait qu’ils sont allés se mettre au chaud dans mon auto. »

Deux adultes et un enfant se trouvaient dans la maison au moment où l’incendie faisait rage et ils ignoraient que le feu était pris chez eux.

Vingt-quatre pompiers du Service incendie de la Ville de Rimouski ont été dépêchés sur les lieux et ont rapidement circonscrit l’élément destructeur.

La vigilance de M. Guimond a permis d’éviter le pire, mais le bon samaritain reste humble.

« C’est juste la normalité des choses, je pense, et d’avoir l’œil aguerri, a-t-il dit à TVA Nouvelles. C’est vraiment un hasard. Mais, je pense que j’ai agi de la bonne façon pour le bien-être de tout le monde. En tout cas, ils sont sains et saufs, c’est ce qui est important. »

Une enquête est en cours afin d’identifier la cause exacte de l’incendie. La thèse d’un incendie d’origine électrique n’est pas écartée.