Le litre d’essence grimpe de 21 cents dans la région de Montréal

Le prix de l’essence a fait un bond de 21 cents le litre dans la grande région de Montréal, au grand dam des automobilistes.

« On se fait voler, tout simplement », a ragé Diane Frenette, rencontrée dans une station-service du centre-ville, alors qu’elle faisait le plein de sa voiture à 1,36 $ le litre, mardi.

Lundi, à Montréal, l’essence ordinaire se vendait environ 1,16 $ le litre dans les différentes stations de l’île.

Mais les automobilistes ont eu droit à une mauvaise surprise à leur réveil mardi, alors que le litre était vendu autour de 1,36 $ le litre.

Selon le site essencemontreal.com, c’est dans l’arrondissement d’Anjou que le prix du litre de carburant était le plus élevé, soit à 1,37 $.

Il était cependant toujours possible de faire le plein à un coût plus raisonnable, alors que le litre d’essence ordinaire se détaillait entre 1,16 $ et 1,21 $ à divers endroits, notamment sur la Rive-Sud.