Un policier aurait eu une relation avec une suspecte

Un ancien policier de la Rive-Nord de Montréal se retrouve au banc des accusés pour avoir fourni de l’information privilégiée à une suspecte dont il s’est amouraché après l’avoir arrêtée sur les lieux d’une plantation de pot.

Lorsqu’il était enquêteur à la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, Réal Lemay a fait une perquisition à la résidence de Nancy Asselin, le 28 mai 2014.

Photo Pierre-Paul Poulin

Aux prises avec des problèmes financiers, Mme Asselin a expliqué aux policiers qu’elle aurait prêté son sous-sol à « quelqu’un qui faisait des affaires louches » pour y installer une plantation de cannabis.

D’après ce que la dame a raconté au tribunal hier, l’enquêteur Lemay aurait eu pitié d’elle et aurait voulu l’aider à régler son dossier de production de marijuana.

Il aurait d’ailleurs rappelé Mme Asselin 30 minutes après la fin de son interrogatoire pour lui dire de ne pas s’en faire, a témoigné cette dernière, au palais de justice de Saint-Jérôme.

Une semaine plus tard, Réal Lemay serait allé prendre un verre chez celle qu’il venait d’arrêter. Ce fut le début d’une relation intime entre la suspecte et le policier.

« Il m’a dit qu’il ne fallait pas qu’il se fasse prendre, qu’il ne pouvait pas être chez moi », a relaté Mme Asselin à la juge Michèle Toupin.

2000 textos

L’enquêteur et sa nouvelle flamme se sont ensuite échangé plus de 2000 textos et photos pendant les cinq mois durant lesquels ils se sont fréquentés. Réal Lemay aurait utilisé le cellulaire fourni par son employeur pour contacter la dame, ainsi que son téléphone personnel.

À quelques reprises, il lui aurait même envoyé des photos de perquisitions sur lesquelles il a travaillé, et révélé des détails d’une filature qu’il effectuait dans un autre dossier.

Réal Lemay se rendait chez Nancy Asselin pendant ses heures de travail, parfois jusqu’à cinq fois par jour, « parce qu’il avait quelqu’un [d’autre] dans sa vie », a précisé la dame hier. Ils prenaient un verre en écoutant de la musique, discutaient du dossier de Mme Asselin et avaient parfois des relations sexuelles.

La liaison aurait pris fin en octobre 2014, quand la dame a déménagé.

Accusations abandonnées

Mme Asselin a ensuite transmis toutes les conversations qu’elle a eues avec l’enquêteur à son avocate — qui lui aurait été référée par le policier — et les accusations contre elle ont été abandonnées.

Réal Lemay a été accusé d’abus de confiance et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, au printemps 2015. Il a été congédié par son employeur.

► AUJOURD’HUI : La Couronne poursuit sa preuve avec un autre homme que fréquentait la suspecte.