Les syndiqués du centre d’appel 911 d’Urgences-santé pour Montréal et Laval en grève

MONTRÉAL – Les employés du centre d’appel 911 d’Urgences-santé de Montréal et Laval seront en grève de 48 heures dès mercredi soir.

Dans un communiqué publié mercredi, le Tribunal administratif du travail a annoncé que les services essentiels prévus pour assurer la santé et la sécurité de la population durant la grève étaient suffisants.

Les employés seront en grève dès 23 h.

Ainsi, le Syndicat des employé-es d’Urgences-santé (SEUS-CSN) s’est engagé à «répondre à l'ensemble des appels de la population, des partenaires santé et des partenaires d'urgence à partir de l'ensemble des questions contenues dans les protocoles 1 à 33 et autres standards opérationnels». Un autre engagement a été pris pour affecter et à répartir les ressources préhospitalières disponibles «de façon appropriée, efficace et efficiente».

Environ 210 répartitrices et répartiteurs médicaux d'urgence et membre du personnel de bureau sont concernés. Ils sont sans convention collective depuis le 31 mars 2015.