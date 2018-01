Un fugitif d’ici recherché par Interpol

Les policiers de Victoria l’ont appréhendé, le 27 décembre 2016, parce qu’il aurait délibérément foncé avec sa voiture sur le véhicule de son ex-conjointe et du nouvel ami de cœur de celle-ci. Le couple s’en est sorti indemne, mais une autre personne a subi des blessures mineures.

Sébastien Normandin a été inculpé de tentative de meurtre, de conduite dangereuse, de harcèlement criminel et de voies de fait armées causant des lésions.

Le tribunal lui a ordonné de revenir à Montréal jusqu’à nouvel ordre, de se rapporter en personne dans un poste du SPVM sur une base quasi quotidienne et de suivre une thérapie auprès d’un psychologue, d’après le journal Times Colonist.

Cinq mois plus tard, l’accusé a cessé d’aller voir le psy et le SPVM. Les policiers ont découvert que, le 21 octobre dernier, Normandin – qui a vraisemblablement pu conserver son passeport en sortant de prison – s’est rendu à l’aéroport Pearson, à Toronto, et a pris un vol vers Londres. Il s’est ensuite rendu en France où l’on a perdu sa trace, selon ce que la poursuite a relaté en cour.