Coup de feu au palais de justice de Maniwaki: prévisible, dit le syndicat des constables spéciaux

Les tristes évènements survenus au palais de justice de Maniwaki alors qu’un constable spécial a utiliser son arme de service à l’encontre d’un jeune prévenu était prévisible, selon le syndicat des constables spéciaux qui sonnent l’alarme depuis longtemps.

En juin 2016, le syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec a déposé une demande de jugement déclaratoire en Cour supérieure pour tenter de forcer le procureur général du Québec à accroître le nombre d’agents dans les palais de justice de la province.



Dans le document déposé à la Cour, le syndicat allègue, entre autres, que «l’utilisation d’agents de sécurité, en remplacement des constables, mine la sécurité dans les palais de justice» et que cela «déroge à la Loi sur les tribunaux judiciaires».



Une «utilisation» qui vise à faire, selon le syndicat, «des économies sur le dos de la sécurité en confiant des tâches réservées aux constables spéciaux, régulièrement, à des agents de sécurité par manque d'effectifs flagrants de constables spéciaux.»



Pour appuyer sa position, le syndicat a relevé une quinzaine d’incidents qui se sont produits à Longueuil, Mont-Laurier, Rouyn-Noranda, Valleyfield, Sainte-Anne-des-Monts, Ville-Marie et celui de Maniwaki s’ajoutera forcement, lundi prochain, à la liste élaborée par le Syndicat puisque la cause doit être entendue au fond par le juge Jean-François Émond.



En réponse à ces arguments, la procureure générale du Québec, dans son «exposé des moyens de défense» dont le Journal a obtenu copie, allègue que ce sont « les ministres de la Sécurité publique et de la Justice» qui sont chargé de la «sécurité des immeubles» et que ce sont «ces ministres» qui établissent les contrôles de sécurité «après consultation de certains groupes visés, dont les demandeurs ne font pas partie».



Selon elle, il revient aussi «aux juges présents en salle d’audience d’apprécier si les conditions de sécurité sont respectées».



Finalement, elle rappelle que «la convention collective liant le syndicat au gouvernement du Québec prévoit que l’employeur peut confier en sous-traitance certaines activités liées à la sécurité des palais de justice».



Rappelons que mardi, les évènements qui se sont déroulés au palais de justice de Maniwaki ont été filmés par un témoin qui montre le constable spécial tenter de maîtriser le suspect pendant que les agents de sécurité observent la scène, intervenant qu’en de rares occasions.

Quelques dates