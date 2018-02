Quatre arrestations et 25 000 cigarettes saisies à Thetford Mines

THETFORD MINES – Les policiers de la Sûreté du Québec ont saisi plus de 25 000 cigarettes de contrebande lors de plusieurs perquisitions qui ont mené à l’interpellation de quatre personnes impliquées dans un réseau de contrebande de tabac, à Thetford Mines.

Lors des perquisitions, qui se sont déroulées le 25 janvier dernier dans une résidence et dans trois véhicules, les policiers de la Division des enquêtes sur la contrebande de la SQ ont saisi plus de 130 cartouches de 200 cigarettes de contrebande, plus de 5 000 $ en argent comptant et deux véhicules ayant servi au transport de tabac.

Quatre personnes, âgées de 55 et 60 ans et suspectées d’être impliquées dans un réseau de contrebande de tabac ont été interpellées. Elles pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.