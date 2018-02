Affaire Sherman: le cousin Kerry Winter dit être considéré comme un suspect

TORONTO – Kerry Winter, le cousin du milliardaire torontois Barry Sherman qui a été retrouvé mort avec sa femme en décembre dernier dans leur résidence cossue de la Ville Reine, soutient qu’il est considéré comme un suspect dans cette affaire.

«Je suis un suspect, a-t-il indiqué jeudi au Toronto Sun. Je dois faire attention à ce que je dis.»

L’homme maintient toujours qu'il s'agit d'un meurtre suivi d’un suicide et non d'un double meurtre, contrairement à ce que soutient désormais la police de Toronto.

M. Winter avait affirmé plus tôt cette semaine que son cousin Barry Sherman lui avait déjà demandé s’il connaissait quelqu’un qui pourrait se débarrasser de sa femme Honey. Selon Kerry Winter, Barry Sherman détestait sa femme.

Ses propos, rapportés par les médias, ont été dénoncés par les enfants des Sherman.

«Nous sommes profondément blessés, choqués et fâchés du fait que Kerry Winter utilise la tragédie, le meurtre de nos parents, pour faire des déclarations outrancières et sans fondement à propos de notre père, peut-on lire dans une déclaration des enfants Sherman dont le Toronto Sun a publié des extraits. La famille accepte la conclusion de la police de Toronto et juge regrettable que les médias donnent une plateforme à des allégations complètement absurdes.»

Le cousin Winter a rencontré la police jeudi soir.

Selon le Toronto Sun, l’homme est allé au bureau de l’escouade des homicides de la police de Toronto vers 21 h et en est ressorti environ quatre heures plus tard.

«Tout s’est bien passé», a-t-il dit au journal, sans donner de détails.

Le 15 décembre dernier, Barry Sherman, 75 ans, et sa femme Honey, 70 ans, avaient été retrouvés sans vie, morts étranglés à l’aide de ceintures attachées à une rampe de protection près de la piscine de leur résidence du secteur North York, à Toronto.

L’affaire avait d'abord été traitée comme un meurtre suivi d’un suicide, mais, le 26 janvier, la police avait annoncé qu’elle considérait désormais qu'il s'agissait d'un double meurtre, une hypothèse qui est également celle des enquêteurs privés embauchés par les enfants Sherman.

Barry Sherman était le fondateur de la pharmaceutique Apotex, spécialisée dans les médicaments génériques.