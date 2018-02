Circonscriptions fusionnées en Mauricie: Couillard choisit Boulet au détriment de Giguère

Philippe Couillard a choisi Julie Boulet dans le duel qui l’opposait à Pierre Giguère pour porter les couleurs libérales dans la future circonscription fusionnée de Laviolette-Saint-Maurice.

Les deux élus de la Mauricie s’affrontaient pour représenter le Parti libéral du Québec (PLQ) dans la nouvelle circonscription née de la fusion de leurs deux comtés, décrétée par la Commission de la représentation électorale (CRÉ) l’an dernier.

Le premier ministre et chef du PLQ a reconnu que la décision lui revenait en définitive. «C’est une question, en bout de ligne, d’expérience, de poids régional, a expliqué Philippe Couillard. Madame Julie Boulet est une personne d’importance en Mauricie.»

Poids politique

Julie Boulet est présentement ministre du Tourisme. Ex-présidente du Festival western de Saint-Tite, elle est bien connue en Mauricie, notamment grâce à sa famille, propriétaire d’une entreprise de bottes de cowboy.

«Il m’apparaissait important de la maintenir dans l’équipe», a affirmé Philippe Couillard, tout en soulignant que Pierre Giguère est «un excellent député».

Une source libérale confie que le député de Saint-Maurice était «émotif» en apprenant le choix de son chef. Pierre Giguère entend toutefois terminer son mandat. «C’est un homme loyal», a souligné Philippe Couillard.

«J’ai été impressionné par l’attitude et la réaction de monsieur Giguère [face] à une situation qui franchement doit être assez douloureuse et difficile pour lui», dit le chef libéral.

Affrontement

Julie Boulet et Pierre Giguère ont eu quelques prises de bec par le passé. En juin dernier, des militants libéraux avaient mené une campagne contre Julie Boulet dans son propre comté et Pierre Giguère avait publiquement admis qu’il n’allait pas les arrêter. La ministre Boulet avait alors affirmé que son collègue lui «manquait de respect».

Le PLQ aurait pu laisser les militants choisir le futur candidat au terme d’une investiture, mais le parti en a décidé autrement. «Le parti n’est pas tenu de faire une investiture», a simplement indiqué le directeur des communications du PLQ, Maxime Roy.

Le porte-parole n’a pas non plus voulu dévoiler comment sera choisi le candidat dans la future circonscription fusionnée d’Outremont et Mont-Royal. Les ministres Hélène David et Pierre Arcand, qui représentent présentement ces comtés montréalais, souhaitent tous deux se porter candidats.