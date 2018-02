[VIDÉO] Procès d'Alexandre Bissonnette: 600 jurés seront convoqués

Un total de 600 jurés seront convoqués pour le procès du présumé tueur de la mosquée, Alexandre Bissonnette, et ces derniers seront attendus au palais de justice de Québec le 3 avril prochain.



C’est ce qui a été annoncé par le juge François Huot, dans le cadre d’une conférence préparatoire qui a été frappée d’une ordonnance de non-publication.



Une semaine avant la date annoncée, différentes requêtes seront présentées et le juge aura à les traiter avant le début du procès.



Les candidats jurés seront par la suite convoqués et le juge a tenu à rappeler que ces derniers étaient dans l’obligation de se présenter, et le magistrat n’entend pas à rire avec cette convocation.



En mai 2016, il avait d’ailleurs lancé une douzaine de mandats d’arrestations pour autant de candidats jurés qui avaient omis de se présenter à la cour.



Nombreux échanges



De nombreux échanges ont eu lieu entre le magistrat, les avocats de la Couronne, Me Thomas Jacques et Me François Godin et ceux de la défense, Me Charles-Olivier Gosselin et Me Jean-Claude Gingras. Bissonnette, vêtu de noir, le teint pâle, les yeux et les joues creuses, promenait son regard sur les différents intervenants, semblant bien comprendre les échanges.

Il a aussi pris la parole, en toute fin d’entretien, pour confirmer qu’il renonçait à évoquer une expertise sur la voiture à bord de laquelle il a été arrêté le 29 janvier 2017 et qui appartient à son père.

Comme ce dernier en est le légitime propriétaire, la Couronne et la défense ont proposé au juge que le véhicule lui soit remis, ce que le juge a entériné.



Finalement, le juge Huot a refusé de rendre publics deux extraits de déclarations faites par les parents de l’accusé et dont les médias voulaient obtenir copie parce que, selon lui, la publication de ces renseignements causerait un «préjudice réel, sérieux, important et irréparable» à Bissonnette, qui a droit à un procès juste et équitable.



Rappelons que l’homme de 28 ans fait face à douze chefs d’accusation, dont six pour meurtre.