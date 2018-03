30 villes où les expats font plus de 100 000 $ par année

Cloîtré dans un cubicule, qui n’a pas déjà rêvé de s’établir ailleurs pour travailler les pieds dans le sable brésilien ou la tête dans les nuages au sommet d’un gratte-ciel japonnais?

Eh ben, si ton CV est prêt et que ta mère a révisé ta lettre de présentation, voici tes meilleurs choix de destination en matière de salaire.

La Banque HSBC a réalisé un sondage auprès de plus de 25 000 expatriés autour du globe afin de déterminer les villes les plus payantes (en dollars US).

Avertissement : Avant de casser ton bail et de faire tes valises, sache que dans bien cas, les gros salaires viennent avec un coût de la vie qui n’a rien à voir avec celui d’ici.

15. Doha, Qatar.

Salaire moyen : 131 408 $

matpit73 - stock.adobe.com

Le Qatar est le pays le plus riche au monde selon le Fonds Monétaire International avec un PIB par habitant de 127 600. C'est aussi le troisième pays avec la plus grande réserve de gaz naturel sur la planète, après la Russie et l'Iran.

Il est également l’un des plus importants pollueurs avec environ 40 tonnes de CO 2 rejetées dans l’air par habitant, selon plusieurs estimations. Pour te donner une idée, le Canada, qui ne fait pas très bonne figure de ce côté non plus, en émet une quinzaine par personne.

N’oublie pas ta crème solaire et ton masque à gaz!

14. Tokyo, Japon.

Salaire moyen : 132 508 $

oka - stock.adobe.com

À l'origine un petit village de pêcheurs, Tokyo s'est ensuite développée en métropole et capitale d'une grande économie. Pas étonnant que 36 entreprises qui figurent sur le classement Fortune 500 de 2016 aient leur siège social dans la capitale japonaise.

C'est aussi la ville avec le plus de restaurants étoilés avec 16 restaurants détenant les fameuses trois étoiles Michelin. Oui, oui, devant Paris.

Et pour les amoureux de nature, chaque mois d’avril, Tokyo célèbre le Hanami, un festival qui chérit le retour du printemps et la floraison des cerisiers qui peuplent la ville.

13. Sydney, Australie.

Salaire moyen : 134 368 $

steheap - stock.adobe.com

Sydney est une cité grandiose avec ses plages à proximité, ses bâtiments iconiques et ses centaines de restaurants/bars tous plus hype les uns que les autres.

L’un de ses monuments emblématiques, le Sydney Opera House, a coûté la petite fortune de 102 millions de dollars à construire. On estimait 7 millions au début des constructions. Oups...

C'est aussi à Sydney, qui n'est pas la capitale de l'Australie soit dit en passant (c'est Canberra), que le pacemaker a été inventé par un certain Dr Lidwill. Si ça ne met pas du baume au coeur ça.

12. Moscou, Russie.

Salaire moyen : 135 909 $

Alexey Smirnov - stock.adobe.com

Selon Forbes, la capitale russe est une des villes qui accueillent le plus grand nombre de milliardaires au monde avec environ 70. Ça ne doit pas particulièrement participer à en faire une ville moins chère. En effet, Moscou est aussi reconnu pour être une ville au coût de la vie important.

C'est aussi à Moscou qu'aura lieu la finale de la coupe du monde de soccer le 15 juillet.

11. Dubai, Émirats arabes unis.

Salaire moyen : 138 177 $

badahos - stock.adobe.com

Ici, le nombre d’expats surpasse largement celui des Dubaïotes, avec un ratio de six pour un. La majorité de ces étrangers proviennent de l’Inde, du Bangladesh, du Pakistan et de l’Europe.

La vie d’expat ne rime pas nécessairement avec salaire faramineux. Plusieurs rapports font état de conditions plus que déplorables pour ceux des pays d’Asie du Sud-est qui travaillent majoritairement dans la construction et plus de 53 % de la population des Émirats arabes unis font moins de 200 $ par mois.

Sinon, à Dubai, les policiers roulent en Lamborghini. Ce n'est pas le meilleur endroit pour un braquage du genre Casa de Papel.

10. Paris, France.

Salaire moyen : 139 602 $

Si Paris est une destination prisée des expats, il n’en demeure pas moins que bon nombre de gens natifs de la Ville Lumière et de leurs compatriotes choisissent de s’établir au Québec.

Selon le Consulat général de France à Québec «le nombre de Français inscrits sur les registres consulaires de Québec et de Montréal a presque doublé depuis 2005, passant de 45 890 à 80 900 (+76 %).»

Il y a aussi une statue de la liberté à Paris. Étant donné que c'est un Français qui a offert la fameuse sculpture aux États-Unis, ce n'est pas si invraisembable.

9. Hong Kong, Chine.

Salaire moyen : 148 410 $

Noppasinw - stock.adobe.com

En 2016, plus de 64 milliardaires vivaient dans la métropole chinoise, classant la ville au quatrième rang mondial en termes du plus haut nombre de milliardaires par habitant.

Le coût de la vie y est d’ailleurs faramineux. La moyenne des loyers est de 170 % plus élevée que dans les grandes villes canadiennes!

En 2017, Hong Kong était la ville avec la plus grande espérance de vie au monde avec 87,32 ans pour les femmes et 81,24 ans pour les hommes.

8. Jakarta, Indonésie.

Salaire moyen : 152 589 $

jakartatravel - stock.adobe.com

La plus grande ville d’Indonésie, reconnue pour ses bouchons de circulation interminables, attire des travailleurs de partout sur le globe. Plus de 1400 moyennes et grosses entreprises y sont basées.

Jakarta a changé plusieurs fois de noms au cours de l'Histoire. Elle s'appelait notamment Sunda Kelapa, Sta Batavia et Batavia.

Dans la ville, les centres d'achats sont ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7.

7. Los Angeles, États-Unis.

Salaire moyen : 161 126 $

trekandphoto - stock.adobe.com

En 2016, la ville la plus peuplée de la Californie a accueilli plus de 47,3 millions de touristes.

L’industrie du tourisme est d’ailleurs l’une des plus lucratives pour la ville, avec plus de 500 000 personnes œuvrant dans ce domaine.

Quand la ville a été fondée, elle s'appelait El Pueblo de Nuestra Senora Reina de Los Angeles Sobre el Rio Porciuncula. Un peu plus compliqué que L.A.

Elle est devenue la capitale du film mondiale parce que les producteurs voulaient fuir Thomas Edison, qui détenait la plupart des brevets pour la production de films. Ils sont donc allés vers l'Ouest.

6. New York City, États-Unis.

Salaire moyen : 182 240 $

Cla78 - stock.adobe.com

Vous pensiez changer de profession et devenir chauffeur de taxi dans la Grosse Pomme? À moins d’avoir beaucoup d’argent de côté, oubliez ça. Le prix d’un permis pour opérer un fameux taxi jaune s’élève à plus de 1 million de dollars. C’est un pensez-y-bien.

New York est aussi la ville de Wall Street, et se situe dans les 20 plus grandes économies du monde avec un PIB de 1,5 billion de dollars US.

5. Genève, Suisse.

Salaire moyen : 184 942 $

Lafoudre - stock.adobe.com

La ville qui accueille le quartier général de l’ONU est composée à plus de 40 % d’étrangers. Une job sur 10 est offerte par des organisations internationales ou non-gouvernementales.

Réglée comme une horloge suisse, la ville serait également reconnue pour son efficacité en ce qui a trait aux transports en commun. Durant les 8 premiers mois de 2017, le métro de Montréal a connu 750 pannes de plus cinq minutes. Mais bon, je dis ça, je dis rien!

4. Shanghai, Chine.

Salaire moyen : 202 211 $

Funny Studio - stock.adobe.com

La ville compte près de 24 millions d'habitants et fait partie des plus denses au monde avec plus de 3200 habitants par kilomètres carrés.

Pour se relaxer, les Shangaïens vont se ressourcer dans l’un des nombreux parcs de la ville autour d’un karaoké communautaire ou d’une séance de tai-chi.

3. Zurich, Suisse.

Salaire moyen : 206 875 $

sborisov - stock.adobe.com

Même pour les Suisses, Zurich est souvent considérée comme une ville un peu plate . Quoique, j’ai surtout sondé l’opinion de Genevois. C’est un peu comme demander aux Montréalais ce qu’ils pensent de Toronto.

La ville constituée à plus de 30 % d’expats accueille chaque année le plus gros party techno de rue en Europe, le Street Parade.

2. San Francisco, États-Unis.

Salaire moyen : 207 227 $

rudi1976 - stock.adobe.com

La belle ville de San Fran est l’un des berceaux de la haute technologie aux États-Unis avec la Silicon Valley à quelques kilomètres au sud.

Avec des villes comme Los Angeles et San Francisco, la Californie se retrouve à être la sixième plus grande économie au monde, juste au-dessus de la France.

Parlant de fortune, le biscuit chinois fut également inventé là.

1. Mumbai, Inde.

Salaire moyen : 217 165 $

saiko3p - stock.adobe.com

Avec ses 18 millions d’habitants, la capitale économique indienne n’est pas de tout repos. Ici, bourgeoisie suprême et grande misère se côtoient de près.

À Mumbaï, tu peux te faire livrer ton diner à ton travail depuis chez toi. C'est les Dabbawalas qui s'occupent de la livraison, des auto-entrepreneurs depuis 1890.

Le reste de la liste



16. Abu Dhabi, Émirats arabes unis. Salaire moyen : 127 456 $

17. Kuwait City, Kuwait. Salaire moyen : 123 041 $

18. Bangkok, Thaïlande. Salaire moyen : 119 601 $

19. Nairobi, Kenya. Salaire moyen : 119 182 $

20. Singapour, Singapour. Salaire moyen : 117 515 $

21. Kuala Lumpur, Malaisie. Salaire moyen : 117 515 $

22. Riyad, Arabie Saoudite. Salaire moyen : 116 679 $

23. Oslo, Norvège. Salaire moyen : 114 538 $

24. Muscat, Oman. Salaire moyen : 113 733 $

25. Sao Paulo, Brésil. Salaire moyen : 113 516 $

26. Londres, Royaume-Uni. Salaire moyen : 107 863 $

27. Auckland, Nouvelle-Zélande. Salaire moyen : 107 500 $

28. Viennes, Autriche. Salaire moyen : 103 342 $

29. Bruxelles, Belgique. Salaire moyen : 102 482 $

30. Istanbul, Turquie. Salaire moyen : 100 577 $