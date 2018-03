Attention! Les paresseuses se réjouiront du retour de ces chaussures

Les souliers à velcro sont de retour et les paresseuses de ce monde seront bien heureuses de l'apprendre. Fini le temps où l'on passait cinq minutes à «gosser» après nos lacets!

Comme il s’en fait dans tous les styles, vous pourrez les agencer à vos looks plus sport ou encore à vos tenues plus chic.

C’est réellement un incontournable pour le printemps qui s’amorce.

Voici 5 endroits où trouver ces fameux souliers:

Espadrilles Ardène, 20 $, ardene.com

Chaussures à velcro Converse, 75 $, littleburgundy.com

Souliers Vans, 85 $, vans.ca

Espadrilles Stan Smith d'Adidas, 110 $, adidas.com

Chaussures Spring, 25 $, callitspring.com

