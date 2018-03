GAMACHE, Emile



À Laval, le dimanche 18 février 2018 est décédé, à l'âge de 94 ans, Émile Gamache, époux de feu Jeanne Gamache.Il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Marguerite), Denise (Serge), Monique (Raymond), Robert (Michèle), Charles-André (Nicole), Richard (Diane) et Céline (Benoit), de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, de même que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 9 mars 2018 de 15h à 17h et de 19h à 22h, et le samedi 10 mars dès 9h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.