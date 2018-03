RACICOT, Louise



Le 25 février 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Louise Racicot (Raymond), épouse de feu Normand Raymond.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain Raymond (Chantal Moreau), Annik Raymond (Paul Lamarre), ses petits-enfants François et Camille Raymond, Guillaume (Myriam V.) et Myriam Lamarre, son frère Jean Racicot (Raymonde Lanthier) ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 10 mars de 12h à 16h30, suivi d'une cérémonie en sa mémoire à:6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT QC J3Y 8Z4www.dignitequebec.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville.