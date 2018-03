MATHURIN, Léonard



À son domicile de St-Jean-sur-Richelieu, le 25 février à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Léonard Mathurin, époux de feu Irène O'Connor, père de feu Ginette (Robert).Il laisse dans le deuil ses enfants Jacques, Guy, Ghislaine (Martin), Denise (Angelo) et Clermont, ses petits-enfants Julie, Eric, Véronique, Marianne, Francis et Catherine et leurs conjoint(e)s, ses six arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que parents et amis.Il sera exposé au complexe:le vendredi 9 mars de 16h à 21h ainsi que samedi dès 9h30.Les funérailles seront célébrées en l'église St-Vincent-de-Paul, 5443, boul. Lévesque Est, Laval, le samedi 10 mars à 11h suivies de l'inhumation au cimetière St-Vincent-de-Paul.Des dons à la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville, pour la Maison de soins palliatifs, seraient appréciés.