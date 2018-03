SÉGUIN, Lise



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de Lise Séguin décédée subitement à LaSalle, à l'âge de 63 ans. Elle était la fille de feu Conrad Séguin et d'Alberte Rousseau.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil ses soeurs Ginette (feu Ronald Roberge) et Lynda (Denis Noël) ainsi que son frère Ghislain (Claire Pharand). Elle fut précédée dans la mort par son père et son frère André.Lise laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces qu'elle aimait tant: Elise, Didier, Myriam, Hugo et Josiane, ainsi que leurs conjoint(e)s et enfants.Elle sera regrettée également par sa grande amie Nicole Bolis ainsi que par les autres membres et amis de la famille, dont Claude Savoie.Il n'y aura pas de visites au salon funéraire. Le service religieux aura lieu le samedi 10 mars 2018 à 11h en l'église Jean XXIII sise au 1194, boul. St-René Ouest à Gatineau. La famille acceptera les condoléances à l'église à compter de 10h30. Suivra une réception en hommage à la défunte.Au lieu de fleurs, vous pouvez honorer la mémoire de Lise par un don commémoratif au Département de neurologie du Centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario: en ligne à la Fondation du CHEO au liencheofoundation.donordrive.com/index.cfm?fuseaction=donate.event&eventID=531ou en remplissant une des cartes de dons qui seront disponibles à l'église.COOPÉRATIVE FUNÉRAIREDE L'OUTAOUAISVos messages de condoléancespeuvent être envoyés via www.cfo.coop