YOUNG, Jean-Paul



À Montréal, le vendredi 2 mars 2018 est décédé, à l'âge de 77 ans, M. Jean-Paul Young, époux de Mme Andrée Lemay.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Sylvie (Guy) et Mélanie (Marc), ses petits-enfants, Marc-Alexandre, Andrée-Ann, Daphné, son arrière-petit-fils Noah ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 8 mars 2018 de 19h à 22h et le vendredi dès 9h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 11h en la chapelle du complexe.