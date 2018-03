Laporte, Manon



De St-Hippolyte, le 26 février 2018, est décédée Manon Laporte née le 30 août 1960.Manon fut la cofondatrice de Gaz Propane Caron et d'équipement de Propane Caron qui étaient situés à St-Joseph-du-Lac.Elle laisse son conjoint des 30 dernières années Gérard Caron, ainsi que sa soeur Sylvie (Daniel Marcotte), son frère Daniel, son neveu Nicolas, sa filleule Audrey. Elle quitte aussi plusieurs amies qui ont été très présentes avant et tout au long de la maladie: Lucie, Nancy Lévesque, Lyne Bissonnette, Lise Duval, Diane Éthier, Joany, Nathalie Daigle, Diane Savoie, Lina Dagenais, Valérie Ouellet et Zhara Badani. Elle laisse également sa belle-soeur Colette Fortier et son beau-frère Yvon Caron (Claudette Baril), ses neveux et nièces, ses patients de la Résidence le Vice Versa et de la résidence les Cours du Moulin pour qui elle avait beaucoup d'amour et d'affection.Elle quitte cette Terre étant fière de la personne qu'elle était, et de ce qu'elle avait accompli tout au long de sa vie.La famille recevra vos condoléances le samedi 10 mars, jour des funérailles, de 9h à 12h et de 14h à 16h au salon de la801 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME (SECTEUR ST-ANTOINE)450-438-1234 www.maisontrudel.comLes funérailles seront célébrées à 16h en l'église de St-Antoine.Préféré à l'envoi de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.