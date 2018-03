BOUCHARD (née PAGÉ)

Fernande



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Fernande Pagé survenu à Montréal, le 23 février 2018, à l'âge de 96 ans. Elle était la fille de feu M. Clovis Pagé et de feu Mme Anna Delorme.Elle laisse dans le deuil son fils Roland, sa nièce Lise ainsi que des proches parents et ami(e)s.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition et sa mise en terre aura lieu à une date ultérieure.Les arrangements ont été confiés à la: