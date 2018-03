GAGNON, Lise



À Longueuil, le 25 février 2018, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Lise Gagnon, épouse de M. Omer Gemme.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Chantal) et Stéphane (Nathalie), ses petits-enfants Mathieu, Alexandre, Sabrina et William, sa soeur et ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 9 mars 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 10 mars 2018 à 10h à l'église Sainte-Famille située au 560, boul. Marie-Victorin à Boucherville.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Le Moyne serait apprécié en la mémoire de Lise Gagnon.