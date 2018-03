BERGERON, Maurice



Au CHRDL de Joliette, le 26 février 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Maurice Bergeron, demeurant à Rawdon.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Lise Daigneault, ses enfants Robert et Lucie (Denis), ses petits-enfants Marc (Cynthia) et Vanessa, ses arrière-petits-enfants Maëva et Alycia.La famille vous accueillera le samedi 10 mars 2018 de 12h à 15h à la3283 4e AVENUERAWDONVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Lanaudière.LABRÈCHE de RAWDONwww.residencefunerairelabreche.com