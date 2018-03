BISSONNETTE, Lucien



À Napierville, le 13 février 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Lucien Bissonnette, fils de feu Fernando Bissonnette et de feu Lucia Labelle.Il laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Solange), Christianne (Mario), Steeve et Linda (Gilles), ses petites-filles: Sabryna, Jessyca et Mylène, ses arrière-petits-enfants: Simon et Samara, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 10 mars 2018 de 12h à 14h, suivi d'un hommage à 14h à la:Centre Communautaire de Napierville262 rue de l'ÉgliseNapierville, Qc JOJ 1L0Ses funérailles ont été confiées au: