POIRIER, Mireille



À Montréal, le 2 mars 2018, est décédée Mireille Poirier, à l'aube de ses 93 ans.Dernière survivante des deux fondateurs de la maison Magnus Poirier (Magnus et Ernestine), elle laisse dans le deuil ses nombreux neveux et nièces qu'elle aimait tant, quelques amies de longue date et ses amies de la résidence Cité-Rive.Nous garderons un souvenir bien vivant d'une femme exceptionnelle au grand dévouement pour sa famille, dont elle était le précieux pilier.Elle a fait de sa vocation d'infirmière une longue carrière de 43 ans à l'hôpital Sainte-Justine. C'est pourquoi nous vous prions de manifester votre sympathie par des dons à la Fondation du CHU Sainte-Justine, ou à la Croix-Rouge.La famille recevra les condoléances le mardi 6 mars prochain, de 11h à 18h45, après quoi une messe sera célébrée à 19h à la chapelle du complexe funéraire: