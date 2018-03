DORAIS, Marcel



À sa résidence familiale à Gatineau, le 17 février 2018, à l'âge de 89 ans et 9 mois, est décédé M. Marcel Dorais, époux d'Odette Létang et fils de feu Ernest Dorais et de feu Amanda Millette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Mario (Carole Gamache), Denis, Danielle (Pierre Bujold) et Chantal (Michel Sévigny); ses petites-filles Stéphanie, Marie-Claude et Isabelle; ses arrière-petits-enfants Valérie, Félix et Élodie; ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousin(e)s, parents et ami(e)s.Il fut prédécédé par ses frères: Rolland, Eugène, Gérard, Simon, René, Bernard et ses soeurs: Pauline et Marguerite.Une célébration de prières, en présence des cendres, aura lieu le samedi 10 mars 2018 à 18h à la:DE L'OUTAOUAIS1369, BOUL. LA VÉRENDRYE O.GATINEAUwww.cfo.coopLa famille recevra les condoléances à compter de 17h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques.