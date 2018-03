6 nouveautés à Chelsea

Le village de Chelsea, à une quinzaine de minutes de Gatineau, dans l’Outaouais, se positionne plus que jamais comme porte d’entrée principale du parc de la Gatineau. Véritable terrain de jeu des amateurs de plein air, le parc et ses environs comptent de belles nouveautés pour les visiteurs.

1. La maison O’Brien

Perchée sur les hauteurs du parc de la Gatineau, en bordure du lac Meech, la maison O’Brien est un nouvel hôtel-boutique de 13 chambres installé dans une belle résidence au riche passé. La maison O’Brien doit son nom à l’homme d’affaires Ambrose O’Brien, son premier propriétaire, connu pour avoir été fondateur de l’Association nationale de hockey (précurseure de la LNH) et propriétaire fondateur du Canadien de Montréal. Cette maison bâtie en 1930 a fait l’objet d’une longue restauration afin d’accueillir les visiteurs. Le restaurant principal offre une cuisine canadienne basée sur des ingrédients locaux. Ouverture le 8 mars.

2. Une patinoire dans le Old Chelsea Photos Courtoisie, Manuela Teixeira

Le Old Chelsea, partie ancienne du village, est en grande transformation depuis quelques années. L’entrepreneure Manuela Teixeira, propriétaire de plusieurs commerces, souhaite en effet développer ce pôle touristique. Nouveauté cet hiver, une patinoire gratuite, avec musique et lumière, a été installée en plein cœur du village, pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs parents amateurs de glisse. Ce projet-pilote de trois ans est ainsi le dernier ajout à la liste d’activités qu’il est possible de faire dans le village. La patinoire « de la même taille que celles dans la Ligue nationale de hockey » sera ouverte jusqu’à ce que les conditions le permettent.

3. Nordik Spa Nature Photo Courtoisie, Nordik / Photolux

Véritable institution de la région, le Nordik Spa Nature, plus grand spa d’Amérique du Nord, inaugure chaque année des nouveautés. Depuis décembre dernier, les clients peuvent relaxer dans une nouvelle yourte authentique de la Mongolie, installée dans la section Kaskad. Juste à côté de l’espace Banya, un nouveau bassin chaud Onsën, d’inspiration japonaise, a été inauguré récemment. Il s’agit du premier bain couvert au Nordik. Enfin, une pergola vitrée, pour rester au chaud, a été installée dans la section Panorama.

Parmi les installations et activités favorites des habitués de ce spa de Chelsea, citons le traitement Källa, un bassin flottant d’eau salée, ou encore le rituel Aufguss, qui a lieu dans le sauna Finlandia et qui consiste à générer des bouffées d’air humide et chaud en versant un peu d’eau infusée d’huiles essentielles sur les pierres brûlantes. Détente assurée.

Enfin, sachez qu’il sera bientôt possible de séjourner sur place, puisqu’un hôtel devrait être inauguré au courant de l’année prochaine.

4. Des soupers au Biscotti & cie Photos Courtoisie, Manuela Teixeira

Le Biscotti & cie est un charmant café situé dans le Old Chelsea, plébiscité par les amateurs de plein air affamés après leurs aventures dans le parc de la Gatineau. Sa popularité est si importante que sa propriétaire Manuela Teixeira a lancé un projet d’agrandissement l’année dernière afin d’offrir plus d’espace aux clients. Finalisé en novembre dernier, cet ajout à la bâtisse principale compte une belle mezzanine. Depuis le 18 janvier, l’établissement a également étendu ses heures d’ouverture, afin d’offrir un service du soir. Plats de pâtes maison, pizzas fines, tapas, tartares ou encore soirée huîtres les jeudis soir, le Biscotti & cie offre une carte variée, pour tous les goûts.

5. Du fatbike dans le parc Photos Courtoisie, Commission de la capitale nationale

Le fatbike, ou le vélo d’hiver, connaît de plus en plus d’adeptes et de plus en plus de sentiers sont accessibles au Québec. Lors de la saison 2016-2017, le parc de la Gatineau a fait des essais concluants, si bien que cette saison hivernale, les amateurs de fatbike peuvent accéder à sept sentiers balisés (no 64, 65, 66, 67, 70, 71 et 72) pour un total de 28 kilomètres accessibles au vélo d’hiver. Le prix des laissez-passer quotidien est le même que pour les randonnées en raquettes, soit 8 $ par adulte. Pour ceux qui ne possèdent pas de fatbike, ils peuvent en louer un à la boutique Greg Christie’s, située à Chelsea. La Commission de la capitale nationale met à jour quotidiennement sur son site internet l’état des sentiers.

6. La Maison bleue

Ceux qui connaissent le village de Chelsea savent que l’hébergement touristique y fait cruellement défaut. La Maison bleue est une coquette maisonnette centenaire, voisine de Biscotti & cie, qu’il est uniquement possible de louer dans son intégralité. Elle compte quatre chambres et peut accommoder un total de six personnes. Cerise sur le sundae : le prix à la nuit comprend un déjeuner au Biscotti & cie ainsi qu’une bière au Chelsea Pub, par personne. Idéal pour les amateurs de plein air qui veulent profiter en journée du parc et en soirée de tout ce que Old Chelsea a à offrir.