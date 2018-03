Alexandre Savard de retour comme ailier rapproché

ORLANDO | Alexandre Savard est de retour comme ailier rapproché.

Après un essai au camp de printemps l’an dernier et en début de saison, Savard était retourné comme ailier espacé dans les formations à cinq receveurs en fin de campagne. Le Rouge et Or s’était tourné vers un centre arrière avec l’émergence de Simon Gingras-Gagnon.

« Je veux juste contribuer, a souligné le produit des Cheetahs de Vanier. Même si je demeure un joueur avec pas tellement d’expérience comme ailier rapproché, on n’a pas besoin de retourner à la base et on peut rentrer de nouvelles choses en Floride. J’adore la position d’ailier rapproché. L’an dernier, on m’a ramené comme ailier espacé pour les besoins de l’équipe. Les entraîneurs savent ce qu’ils font en fonction des besoins de l’équipe et tu n’as pas un mot à dire. »

En profiter

Pour le moment, le coordonnateur offensif Justin Éthier souhaite utiliser Savard uniquement à la position d’ailier rapproché afin qu’il puisse se consacrer à une seule tâche.

À son dernier camp de printemps, Savard veut profiter de chaque moment. « Nos années universitaires sont les plus beaux moments de notre vie et je veux en profiter au maximum, a-t-il souligné. Dans ma tête, c’est ma dernière année de football et je veux gagner une autre Coupe Vanier. Je ne pense pas aux rangs professionnels. »

Savard a été sélectionné pour le Défi Est-Ouest, qui aura lieu le 12 mai au PEPS.

« Parce que je suis un joueur encore dans l’ombre, comparativement à des gros noms comme Mathieu Betts, Vincent Desjardins et Samuel Thomassin, qui ont été sélectionnés, j’ai été agréablement surpris de ma sélection. C’est un honneur et une belle opportunité de me comparer aux meilleurs joueurs au pays. J’ai hâte au match. »

Le botteur Dominic Lévesque complétera le quintette du Rouge et Or au Défi Est-Ouest.

Commotion cérébrale

À l’instar de l’ailier espacé Marc-Antoine Pivin, Savard a subi une commotion cérébrale à la Coupe Vanier après un plaqué à la tête qui a valu au joueur fautif une pénalité de rudesse de 15 verges.

« C’était ma première en carrière et je n’ai pas eu de séquelles, a-t-il indiqué. Avec l’adrénaline et parce que je ne savais pas à quoi m’en tenir, je suis revenu pour quelques jeux. J’ai par la suite réalisé que j’étais étourdi et j’ai quitté pour suivre le protocole. »