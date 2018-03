Du grand Luongo

Qui dit mars dit course aux séries éliminatoires, et je vous avoue que ma plus grande question dans ce suspense est celle-ci : Roberto Luongo emmènera-t-il les Panthers de la Floride dans les séries ? À 38 ans, bientôt 39, a-t-il encore quelques exploits dans sa manche ? C’est bien possible.

Les Panthers grafignent dur ces temps-ci avec huit victoires à leurs 10 derniers matchs, dont leurs six derniers, mais le défi reste de taille pour « Bobby Lou », qui atteindra vraisemblablement le cap des 1000 matchs dans la LNH (988 rencontres jouées avec une fiche de 465-372-118, 2,50, 0,919) d’ici la fin de la saison. Il semble être d’attaque, car depuis son retour au jeu, le 17 février, il démontre une fiche de six victoires et un revers.

La semaine dernière, Luongo a stoppé 105 des 110 tirs dirigés vers lui dans trois victoires locales de 3 à 2 (39 tirs en plus des tirs de barrage), 3 à 2 (31 tirs) et de 4 à 1 (40 tirs) contre, respectivement, les Maple Leafs, les Devils et les Flyers. Sa moyenne de buts alloués a été de 1,65 et son taux d’efficacité, de ,955.

Son partenaire, James Reimer, a aussi eu raison des Sabres, de sorte que les Panthers ne sont plus qu’à un point du deuxième et dernier laissez-passer donnant accès aux séries éliminatoires. Ce 8e rang de l’Association de l’Est est occupé par les Blue Jackets de Columbus, mais attention ! Les Panthers ont trois matchs en main sur les Jackets.

En tant que fanatique des gardiens de but, c’est tentant d’étiqueter cette course comme un duel entre le bon vieux Luongo et l’excellent Sergei Bobrovsky, mais il ne faudrait pas oublier Cam Ward et les Hurricanes, qui ne suivent les Panthers que par un maigre point. Ward n’est toutefois pas très bien secondé par Scott Darling, qui ne répond pas du tout aux attentes.

D’ailleurs, voici un cas exemplaire où la faiblesse du deuxième gardien pourrait coûter à son équipe une place en séries éliminatoires. C’est d’autant plus décevant pour les Hurricanes qu’on croyait que Darling pouvait jouer le rôle de premier violon, mais la saison n’est pas terminée.

Les Panthers ne valaient pas plus cher au classement que le Canadien, mais depuis le retour au jeu de Luongo, l’espoir renaît. Ils affronteront le Lightning ce soir et recevront le Canadien jeudi. Parions qu’Antti Niemi sera devant le filet du Tricolore, lui qui a été rejeté par les Panthers après seulement deux matchs en début de saison.

De retour dans le Top 30

Incidemment, Luongo est de retour dans notre top 30 puisqu’il rencontre à nouveau le minimum de minutes de jeu requis (1260) après avoir raté deux mois et demi d’activités. Il occupe donc le 18e rang avec une fiche de 12-7-1, 0,930 et 2,50. Il reçoit toutefois beaucoup trop de tirs (35,8 par match).

Citation de la semaine

Choisi première étoile du match après ses 39 arrêts dans la victoire de 4 à 1 des Panthers sur les Flyers, dimanche, Luongo, a parlé comme un leader qui en a vu d’autres. « Nous jouons notre meilleur hockey de la saison au bon moment, a-t-il dit. On sait qu’on a encore beaucoup de travail devant nous et nous devons nous assurer de continuer à pousser. »

Stabilité au sommet

Ça paraît que la saison est avancée, car il n’y a pratiquement pas eu de mouvement au classement dans notre top 10. Mike Smith a reculé de deux rangs, mais c’est parce qu’il est à l’infirmerie. Fait inusité, les quatre meneurs de notre classement informatisé, Andrei Vasilevskiy, Frederik Andersen, Pekka Rinne et Conno Hellebuyck, ont tous connu une performance de cinq buts alloués, et même six dans le cas de Vasilevskiy.

Classement complet

Classement | Prénom Nom | Équipe | Points

1 Andrei Vasilevskiy | TBL | 10606

2 Frederik Andersen | TOR | 10576

3 Pekka Rinne | NSH | 10554

4 Connor Hellebuyck | WPG | 10545

5 Sergei Bobrovsky | CBJ | 10525

6 John Gibson | ANA | 10514

7 Jonathan Quick | LAK | 10481

8 Henrik Lundqvist | NYR | 10480

9 Mike Smith | CGY | 10468

10 Ben Bishop | DAL | 10410

11 Devan Dubnyk | MIN | 10410

12 Marc-Andre Fleury | VEG | 10398

13 Antti Raanta | ARI | 10385

14 Carter Hutton | STL | 10380

15 Martin Jones | SJS | 10371

16 Tuukka Rask | BOS | 10353

17 Corey Crawford | CHI | 10347

18 Roberto Luongo | FLA | 10343

19 Jimmy Howard | DET | 10342

20 Jaroslav Halak | NYI | 10336

21 Braden Holtby | WSH | 10313

22 Robin Lehner | BUF | 10312

23 Jacob Markstrom | VAN | 10305

24 Semyon Varlamov | COL | 10299

25 Cam Talbot | EDM | 10298

26 Cory Schneider | NJD | 10271

27 Brian Elliott | PHI | 10239

28 Matt Murray | PIT | 10231

29 Carey Price | MTL | 10228

30 Craig Anderson | OTT | 10224

31 Jonathan Bernier | COL | 10210

32 Jake Allen | STL | 10203

33 Anton Khudobin | BOS | 10201

34 James Reimer | FLA | 10193

35 Cam Ward | CAR | 10187

36 Aaron Dell | SJS | 10146

37 Alex Stalock | MIN | 10120

38 Petr Mrazek | PHI | 10105

39 Anton Forsberg | CHI | 10072

40 Keith Kinkaid | NJD | 10046

41 Scott Darling | CAR | 9947

42 Thomas Greiss | NYI | 9939

43 Chad Johnson | BUF | 9929

44 Darcy Kuemper | ARZ | 10268

45 Ryan Miller | ANA | 10237

46 Curtis McElhinney | TOR | 10226

47 Juuse Saros | NSH | 10224

48 Philipp Grubauer | WSH | 10198

49 Kari Lehtonen | DAL | 10122

50 Tristan Jarry | PIT | 10094

51 Michal Neuvirth | PHI | 10093

52 Anders Nilsson | VAN | 10038

53 Malcolm Subban | VEG | 10023

54 Ondrej Pavelec | NYR | 10020

55 Mike Condon | OTT | 9994

56 Antti Niemi | MTL | 9971

57 David Rittich | CGY | 9899

58 Joonas Korpisalo | CBJ | 9891

59 Jeff Glass | CHI | 9885

60 Scott Wedgewood | ARI | 9881

61 Laurent Brossoit | EDM | 9706

62 Louis Domingue | TB | 9700

63 Maxime Lagace | VEG | 9589

64 Linus Ullmark | BUF | 10736

65 Jack Campbell | LAK | 10689

66 Oscar Dansk | VEG | 10306

67 Ken Appleby | NJD | 10213

68 Charlie Lindgren | MTL | 10205

69 Alexandar Georgiev | NYR | 10178

70 Michael Hutchinson | WPG | 10128

71 Reto Berra | ANA | 10073

72 Harri Sateri | FLA | 9984

73 Casey DeSmith | PIT | 9981

74 Jon Gillies | CGY | 9906

75 Steve Mason | WPG | 9857

76 Alex Lyon | PHI | 9816

77 Jean-Francois Berube | CHI | 9645

78 Al Montoya | EDM | 9634

79 Peter Budaj | TBL | 9600

80 Adin Hill | ARI | 9584

81 Eddie Lack | NJ | 9502

82 Eric Comrie | WPG | 9361

83 Brandon Halverson | NYR | 0

84 Calvin Pickard | TOR | 0

85 Christopher Gibson | NYI | 0

86 Dylan Ferguson | VEG | 0

87 Marek Langhamer | ARI | 0

► GROUPE 2 (Moins de 1260 minutes)

► GROUPE 3 (Moins de 630 minutes)