Indian Wells : Carol Zhao stoppée en qualifications

La joueuse de tennis canadienne Carol Zhao a été éliminée au premier tour des qualifications du tournoi d’Indian Wells, lundi, en Californie.

L’Ontarienne de 22 ans, qui pointe au 137e rang de la WTA, a été vaincue par Kristie Ahn, 109e au monde, en trois manches de 4-6, 7-6(2) et 6-2. L’Américaine de 25 ans a mis un peu plus de deux heures pour se débarrasser de Zhao.

Cette dernière a réussi 10 as et autant de doubles-fautes. Elle a enregistré un pourcentage d’efficacité de 57 % en premières balles de service et n’a remporté que 44% des points lorsque sa deuxième balle était en jeu. La Canadienne a sauvé quatre des huit balles de bris auxquels elle a fait face.

Ahn a fait preuve d’un peu plus de constance au service. Elle a réussi deux as, commis deux doubles-fautes, et obtenu un taux d’efficacité de 62% en première balle. Elle a subi un bris de service de moins que Zhao.

Au prochain tour, elle affrontera l’Espagnole Lara Arruabarrena, sixième favorite des qualifications.