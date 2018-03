Le rapport entre les religions et la guerre

Merci de garder les échanges civilisés entre vos correspondants et de laisser s’exprimer la majorité trop souvent silencieuse. Je voudrais faire suite à la lettre d’André qui souhaitait prouver son point, à savoir que les religions étaient source de conflits armés, ainsi que de votre réponse qui lui donnait raison.

J’aimerais remettre vos pendules à l’heure en vous disant d’entrée de jeu que la religion a le dos large, à vous lire tous les deux ainsi que tous ceux et celles qui pensent comme vous. Bien sûr qu’il y a eu des guerres de religion, mais il faut aussi admettre que les guerres ethniques, coloniales, territoriales et idéologiques ont fait, et de loin, beaucoup plus de ravages.

Bien entendu, l’Église a causé beaucoup de torts et fait beaucoup de mal à beaucoup de gens et elle en paie le prix en partie. Ici, au Québec, avec la Révolution tranquille, nous avons séparé et avec raison, l’Église de l’État, et par ricochet, notre société est devenue laïque. En conséquence, je vous invite à jeter avec moi un œil sur les résultats conséquents à ce gros changement :

Scandales de corruption à l’année longue, évitement fiscal à grande échelle, des riches de plus en plus riches, mais nous n’avons pas d’argent pour entretenir nos aînés qu’on laisse vivoter dans des conditions inadmissibles. Ajoutez à ça notre trop grande dépendance aux technologies, et je n’ose imaginer ce qu’il adviendrait de notre civilisation si elle se retrouvait privée d’électricité pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.

On n’a plus besoin de religions pour endoctriner et contrôler la conscience des gens, car ce monde moderne et corrompu y arrive très bien sans elles, à le regarder aller.

J’imagine très bien qu’après la lecture de « Cessez de prier personne ne vous entend ! », suggérée par Serge, qui traite de l’épanouissement de l’homme et de sa conscience sans artifices religieux, je vais comprendre pourquoi l’homme a permis et même accéléré ce gâchis environnemental dans lequel nous sommes embourbés et devenir ainsi le maître d’œuvre de sa propre extinction. « Eh oui, André, il y a pire que l’islam et le christianisme, il y a l’homme moderne. »

D.G.

Qu’il soit pratiquant ou pas, l’homme a toujours été reconnu pour être un loup pour l’homme. Et depuis quelques années, on prend de plus en plus conscience qu’il manque également d’égards envers sa planète au point d’être en train de la détruire. Vous avez raison de soulever ce point capital, mais sachez qu’il touche tout le monde, y compris les adeptes des diverses religions­­­.