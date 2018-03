Les Oscars les moins regardés de l’histoire

Aucune nomination nécessaire. La 90e cérémonie des Oscars a remporté un titre peu enviable : celui des Oscars les moins regardés de tous les temps.

Présenté dimanche soir, le gala de 3 heures et 50 minutes a attiré 26,5 millions d’Américains, selon les données préliminaires de Nielsen. Il s’agit d’un bas-fond historique et d’une baisse de 19 % par rapport à 2017.

Au Québec francophone, par contre, la cérémonie a rallié 334 000 personnes à CTV, selon les données préliminaires de Numéris fournies par Dentsu Aegis Network. Il s’agit d’une hausse par rapport aux 208 000 de l’an dernier.

Trop politisé?

Plusieurs théories sont avancées pour expliquer cette baisse drastique des cotes d’écoute chez nos voisins du sud. Certains observateurs blâment les maigres recettes des films en nominations, mais ils semblent oublier que Get Out a récolté des recettes de 255 millions $US au box-office et que Shape Of Water est l’Oscar du Meilleur film le plus populaire des 5 dernières années.

Quant à ceux qui accusent le gala d’avoir rebuté le grand public en adoptant un ton «trop politisé», leurs arguments sont rejetés par Vanity Fair. Le mouvement #MeToo fait beaucoup trop parler pour avoir indisposé les téléspectateurs, croit le magazine, qui ajoute que plusieurs montages commémoratifs et numéros humoristiques ont ponctué la soirée.

Tendance lourde

Cette baisse confirme une tendance marquée aux États-Unis : les cérémonies de remise de prix n’attirent plus autant de téléspectateurs qu’avant. Des Grammy aux Emmy, en passant par les MTV Video Music Awards et les Golden Globes, les galas voient tous leurs auditoires fondre depuis quelques années.

Serait-il temps de changer la formule?