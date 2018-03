L’Oscar de Frances McDormand brièvement subtilisé

L’actrice Frances McDormand s’est fait brièvement voler sa récompense lors d’une fête après la cérémonie des Oscars dimanche par un homme qui l’a, a priori, attrapée sur sa table avant d’être arrêté, ont indiqué la police et des témoins lundi.

McDormand, 60 ans, a été sacrée meilleure actrice pour son rôle d’une mère qui demande justice pour sa fille violée et assassinée dans «3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance», de Martin McDonagh.

Lors du bal des Gouverneurs organisé par l’Académie des arts et sciences du cinéma, et qui suit traditionnellement la cérémonie des Oscars, «un homme a attrapé l’Oscar de Frances McDormand et s’est enfui avec», selon la journaliste du New York Times Cara Buckley, présente lors de l’incident.

Elle a ajouté qu’un photographe travaillant pour le célèbre chef Wolfgang Puck a arrêté l’homme et attrapé la récompense avant que le voleur ne s’évanouisse dans la foule.

La comédienne «avait posé sa statuette et discutait» quand l’Oscar a disparu, d’après Cara Buckley, ajoutant qu’elle avait demandé à ce qu’on «laisse partir» le ravisseur.

«Nous pouvons confirmer qu’un incident est survenu au bal des Gouverneurs. Un certain Terry Bryant a été arrêté pour vol,» a indiqué une porte-parole de la police de Los Angeles (LAPD) à l’AFP. Le suspect de 47 ans avait une invitation pour la fête.

Variety affirme que sa caution est de 20.000 dollars. Le magazine de cinéma a posté une vidéo sur Facebook qui montre, selon lui, le suspect brandissant la statuette dorée et affirmant qu’il l’a gagnée «pour la musique» et plaisantant: «J’ai gagné ça ce soir. C’est à moi».

Un représentant de Frances McDormand a confirmé que l’actrice avait été réunie avec son précieux prix plus tard en soirée et que les deux «profitaient ensemble d'un bon hamburger de la chaîne In-N-Out».

Il s’agissait du 2e Oscar pour McDormand, qui a déjà été récompensée pour son rôle dans «Fargo» en 1997.