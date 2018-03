Quelle est cette mystérieuse «inclusion rider»?

Frances McDormand a utilisé la vitrine qui lui était offerte quand elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice, dimanche soir, pour faire la promotion d’une clause contractuelle favorisant plus de diversité sur les plateaux de tournage.

Il s’avère que cette fameuse inclusion rider, ou clause d’inclusion, a été créée par une professeure de l’Université de la Californie du Sud, en 2016. En gros, elle permet aux acteurs d’exiger, lorsqu’ils négocient avec un producteur, une représentation plus juste des minorités (femmes, groupes ethniques, handicapés et LGBTQ) au sein de la distribution d’un film. Devant et derrière la caméra.