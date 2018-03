Quels sont les droits de ma mère ?

Ma mère de 73 ans habite le même logement depuis 25 ans. Elle l’habitait déjà au décès de mon père il y a dix ans et n’a pas voulu en bouger depuis lors, même si elle pourrait se contenter de quelque chose de plus petit. Le loyer n’est pas exorbitant, elle adore ses voisins qui lui rendent de nombreux services, et elle se sent en sécurité dans son quartier où elle connaît tous les commerçants.

Mais voilà qu’elle a reçu de son propriétaire fin décembre dernier, un avis à l’effet qu’il souhaitait reprendre son logement pour l’un de ses fils et sa famille. Ma mère est dévastée. On me dit que certaines clauses de la loi favoriseraient ma mère. Êtes-vous au courant de ce dont il s’agit ? J’aimerais tellement l’aider.

Anonyme

À ma connaissance, lorsqu’un loca­taire est âgé de 70 ans et plus, qu’il habite son logement depuis 10 ans ou plus et qu’il a un revenu annuel qui le rend admissible à un logement à loyer modique (ce qui semble être le cas de votre mère), il est impossible à un propriétaire de le reprendre. La Régie du logement serait l’organisme à contacter au plus vite pour confirmer ce que j’ai lu récemment sur le sujet.