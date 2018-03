«Sacrament Suzie!» On a parlé de Lance et compte au podcast de Disque dur

Eh oui! Le podcast de Disque dur est toujours en service (et reviendra sous peu sous une nouvelle formule).

En attendant, on vous livre un épisode de feu enregistré en compagnie de Yannick Belzil (de 3 Bières) et Jean-François Provençal qui viennent nous parler de National nation, leur podcast analysant la série culte Lance et compte.



D’où le thème de cet épisode: des chansons qui ont rapport de près, ou de très, très loin, aux sports.

Aussi mentionné lors de cet épisode: Allô, c’est un podcast, un projet plus intimiste du beau Jean-François.

Bonne écoute!