Saumon fumé dans l’espace pour l'astronaute canadien David Saint-Jacques

Des centaines d’internautes ont participé au AMA de l’astronaute canadien David Saint-Jacques lundi. Ce dernier partira pour la première fois dans l’espace en novembre prochain.

Sur Reddit l'acronyme AMA réfère à l’expression anglaise Ask Me Anything (Demandez-moi ce que vous voulez), mais c’est dans les deux langues officielles qu’il a répondu aux questions des centaines d’utilisateurs qui ont participé à la séance de questions-réponses d’une heure.

Il n’a pas toujours voulu devenir astronaute.

David Saint-Jacques a avoué ne pas toujours avoir voulu être astronaute. Celui qui est devenu médecin de famille à l’âge de 37 ans après avoir fait un bac en génie physique et un doc en en astrophysique a cependant dit toujours avoir admiré cette profession.

Comment devenir astronaute en 4 points :

Un utilisateur de Reddit lui a demandé la simple mais complexe question : «quels conseils donnerait-il à un jeune qui rêve de devenir astronaute?».

Il a répondu avec la même simplicité :

1. Étudiez beaucoup et devenez bon dans votre domaine;

2. Restez en forme et respectez votre corps;

3. Soyez responsable et digne de confiance;

4. Prenez des décisions et vivez avec les conséquences.

Il croit qu’un jour il y aura du tourisme spatial.

St-Jacques a dit s’attendre qu’un jour des gens ordinaires auront la possibilité de visiter l’espace, mais croit que ce n’est pas pour demain la veille.

« Le vol spatial, du décollage à l'atterrissage, est encore très risqué et physiquement exigeant.»

Il va avoir du saumon fumé canadien dans ses valises.

Quelqu’un l’a questionné sur la nourriture à bord de la Station spatiale internationale. Il s’est contenté de dire qu’il prendra le soin d’apporter du saumon fumé, car c’est ce qu’il aime le plus de la gastronomie canadienne.

Il faut s’attendre à être bombardé de photos de son voyage.

Q : Est-ce que vous allez prendre de cool photos de l’espace pour nous?

R : Bien sûr ;)

Tous les articles dans ses bagages doivent être autorisés par la NASA.

L’astronaute canadien sait déjà ce qu’il mettra dans ses bagages personnels. La NASA ne lui a réservé qu’un très petit sac. L’agence aura un droit de regard sur chaque chose qu’il y mettra.

Il pense qu’il apportera en majorité des souvenirs de ses proches.

Il sera coupé du reste du monde 2 semaines avant et 2 semaines après son séjour dans l’espace.

David Saint-Jacques partira pour la Russie 7 semaines avant la date de son départ, prévu en novembre prochain, pour compléter ses derniers examens. Mais il sera mis en quarantaine deux semaines avant le départ pour qu’il ne transporte aucun virus ou microbe à bord. Même procédure à son retour : il sera en repos, sous examination médicale, pour permettre à son corps de se réhabituer à la vie sur terre.