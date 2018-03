Ce n’est pas pour rien qu’on a entendu le mot « Montréal » dimanche soir aux Oscars pendant le discours de remerciements des gagnants du prix des meilleurs effets visuels : c’est en effet un studio montréalais, Framestore, qui a remporté le prestigieux Oscar pour son travail dans le film Blade Runner 2049.

Framestore, une compagnie britannique installée à Montréal depuis 2013, a réalisé 300 plans d’effets visuels pour le film de science-fiction réalisé par le cinéaste québécois Denis Villeneuve. Plus de 175 artistes de Framestore, dont la plupart sont québécois, ont travaillé pendant plusieurs mois à concevoir les effets visuels de Blade Runner 2049.

« D’habitude, quand on travaille sur un film, on partage le boulot avec le studio de Londres. Mais Blade Runner 2049 était notre premier projet à être entièrement conçu à partir de notre studio montréalais. Il y a donc un grand sentiment de fierté dans nos bureaux aujourd’hui », a souligné lundi en entrevue au Journal le superviseur des effets d’infographie chez Frame-store, Adrien Saint Girons.

Un beau geste

C’est le superviseur des effets visuels de Frame-store, Richard R. Hoover, qui a fait le voyage à Los Angeles pour représenter le studio aux Oscars. En montant sur scène pour recevoir le prix, Hoover s’est même permis de lancer devant des millions de téléspectateurs : « For all my friends in Montreal, this is for you. Merci beaucoup ! »

« C’était un beau geste de sa part de souligner Montréal et de nous remercier en français, a indiqué Adrien Saint Girons. Il n’a pas eu beaucoup de temps pour parler, mais il a trouvé les bons mots. »

Pendant que M. Hoover foulait le tapis rouge du Dolby Theatre avec les stars hollywoodiennes, les employés de Framestore ont regardé la cérémonie des Oscars dans un bar du Plateau-Mont-Royal. « On s’est retrouvé une bonne centaine de personnes à faire la fête. Aujourd’hui, on est tous fatigués, mais on a tous le sourire. »

Photo courtoisie

Framestore n’est pas le seul studio montréalais à avoir travaillé sur Blade Runner 2049. La compagnie québécoise Rodeo FX, MPC et Atomic Fiction ont aussi conçu des effets visuels pour le film de Villeneuve. Mais Framestore est le seul des quatre studios à recevoir officiellement l’Oscar.

Lors de l’annonce des nominations aux Oscars, en janvier dernier, Denis Villeneuve avait rappelé avec fierté que plusieurs Québécois avaient travaillé sur les effets visuels de Blade Runner 2049 : « Cette nomination [pour l’Oscar des meilleurs effets visuels] me fait plaisir parce qu’elle honore leur travail », avait souligné le cinéaste.

Villeneuve à Montréal

Par ailleurs, c’est à Montréal, entouré d’amis, que Denis Villeneuve a célébré dimanche les deux Oscars remportés par son film Blade Runner 2049.

N’étant pas nommé pour les prix de la meilleure réalisation et du meilleur film, le cinéaste québécois a préféré ne pas faire le voyage à Los Angeles pour la cérémonie. Cela ne l’a pas empêché d’encourager les artisans de son film à distance.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par sa conjointe Tanya Lapointe, on peut entendre Villeneuve et ses proches crier de joie devant un téléviseur lorsque le directeur photo Roger Deakins a remporté l’Oscar de la meilleure direction photo pour son travail dans Blade Runner 2049.

