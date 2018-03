Incendie en Abitibi: une famille décimée

Capture d’écran, TVA Nouvelles, et photo courtoisie, famille Gauthier

Une mère, ses deux fillettes et la grand-mère de celles-ci ont péri dans un incendie d’une rare violence survenu lundi matin dans le petit village de Taschereau, en Abitibi.

Selon nos sources, ce sont les corps de Linda Gauthier, 38 ans, de ses filles Léanne et Marilou Vallières, âgées de 7 et 5 ans, et de Laurette Gauthier, 69 ans, qui ont été découverts dans les décombres de la résidence du chemin d’Aiguebelle.